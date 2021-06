USA vince CONCACAF Nations League: tifosi colpiscono Reyna con lancio bottigliette

Il talento USA colpito da lancio di bottigliette. Le immagini e la delusione del CT

Gli USA sono andati vicino agli spalti dove stavano i tifosi ma sono stati sorpresi da una vera e propria valanga di bottigliette. Reyna e anche Henry Martin del Messico sono stati colpiti e immediatamente soccorsi. Il CT USA Berhalter ha subito condannato quanto accaduto: "Una totale mancanza di rispetto per i giocatori e per lo sforzo messo in campo. Non c'è spazio per parlare di campo quando accadono queste cose. Reyna penso starà bene ma gli hanno lanciato una bottiglia piena d'acqua in testa e le cose sarebbero potute andare molto peggio", la denuncia del mister.