Van de Beek: “Real Madrid? Non c’è alcun contratto”

Nessun contratto già firmato con il Real Madrid. Questo quanto dichiarato dal centrocampista dell’Ajax Donny Van de Beek al termine della partita contro il Rotterdam, vinta dai lancieri per 2-1 e nella quale l’olandese è andato a segno. Il giocatore, ambito da numerosi club, ha così respinto le voci secondo cui avrebbe già trovato un accordo per trasferirsi ai blancos nella prossima estate.

NESSUN CONTRATTO – “Non ho firmato alcun contratto, non c’è niente di ufficiale – ha detto Van de Beek come riporta AS -. Questa è la situazione e non è cambiata per tutta la stagione. Real o Manchester United? Non voglio scegliere, sono entrambi grandi club, così come lo è l’Ajax”.