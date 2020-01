Dall’Olanda: Van de Beek al Real Madrid a giugno

Sarà al Real Madrid il futuro di Donny Van de Beek. Secondo quanto raccolto dal De Telegraaf, il centrocampista dell’Ajax avrebbe trovato un accordo per approdare in Spagna il prossimo giugno. Accordo che sarebbe stato trovato anche tra le merengues ed i lancieri, che, per lasciar partire il loro giocatore, dovrebbero ricevere una cifra attorno ai 55 milioni di euro.

Van de Beek era seguito dal Real fin dalla scorsa stagione, durante la quale l’olandese era stato tra i principali protagonisti della splendida stagione dell’Ajax, arrivato fino alla semifinale di Champions League. Ancora da chiarire se il suo arrivo esclude o meno quello di Paul Pogba, vecchio pallino del tecnico Zinedine Zidane.