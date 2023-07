Van der Sar in terapia intensiva per emorragia celebrale

Una notizia ha scosso il mondo del calcio. In queste ore c'è ansia per le condizioni di salute di Edwin Van der Sar. L'ex portiere della nazionale olandese si trova ricoverato in terapia intensiva a causa di un'emorragia cerebrale. A renderlo noto è l'Ajax, club di cui l'ex portiere riveste dal 2016 il ruolo di direttore generale: "Nella giornata di venerdì Edwin van der Sar è stato vittima di un'emorragia cerebrale - si legge nella nota della società -. Attualmente è ricoverato in ospedale nel reparto di terapia intensiva ed è in condizioni stabili. Una volta che ci saranno informazioni più precise seguirà un aggiornamento. Tutti all'Ajax augurano a Edwin una pronta guarigione. Ti stiamo pensando".