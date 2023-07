Van der Sar lascia la terapia intensiva, il messaggio: “Grazie a tutti, ora… “

Migliorano notevolmente le condizioni dell'ex portiere Edwin VanderSar. L'olandese ha comunicato tramite i propri profili social di stare molto meglio e di aver lasciato la terapia intensiva: "Ringrazio tutti per i bei messaggi di conforto. Sono state parole di sostegno molto utili. Inoltre sono lieto di informarvi che ho lasciato la terapia intensiva, seppur mi trovi comunque in ospedale. Conto di tornare a casa per la prossima settimana". Ricordiamo che l'ex portiere della Juventus aveva riscontrato un emorragia cerebrale mentre si trovava in vacanza a Spalato, in Croazia. Dalle prime battute appariva come una condizione molto grave, per fortuna è migliorato e presto potrà tornare alla sua quotidianità.