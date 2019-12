Van der Sar non ha dubbi: “Ibrahimovic al Milan? Lo riporterà in alto. Su de Ligt…”

Edwin Van der Sar, ex portiere della Juventus e attuale dirigente dell’Ajax, ha parlato a Sky Sport da Dubai, sede del Globe Soccer Award, soffermandosi anche sui temi caldi dal calcio nostrano, in modo particolare sul ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic e sui primi mesi bianconeri di Matthijs de Ligt.

SENZA DUBBI – “Ibrahimovic al Milan? Per Zlatan è un’opportunità unica per giocare e segnare tanti gol gli ultimi anni della sua carriera. Potrà prendere il Milan e riportarlo in alto”, ha detto Van der Sar che poi sul connazionale della Juventus de Ligt ha aggiunto: “De Ligt? Alcune difficoltà iniziali sono normali, soprattutto in una squadra come la Juve e in un campionato difficile come la Serie A. Ma lui è bravo, è forte, non sono assolutamente preoccupato per il suo futuro”.

