Ventura ha deciso: “Basta allenare, voglio godermi la vita. A Mancini dico…”

Il mister ha deciso di smettere col ruolo di allenatore

Gian Piero Ventura dice basta col calcio, almeno con il ruolo di allenatore. L'ex mister e CT ha scelto il giorno di Italia-Svizzera, sfida delicata e valevole per le qualificazioni al Mondiale in Qatar, per annunciare il suo ritiro. Intervistato da TMW, nel corso della rubrica A tu per tu, il tecnico ha voluto rendere nota e spiegare la sua decisione. Poi, anche un pensiero alla formazione di Roberto Mancini in chiave torneo del 2022.