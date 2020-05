Via libera ai cinque cambi, Boniek attacca: “Così non è calcio. Scelta populista”

L’8 maggio la Fifa ha dato l’ok ufficiale per quanto riguarda la nuova regola sui cambi. Per tutta la stagione 2020, gli allenatori avranno a disposizione ben 5 sostituzioni e questo ovviamente avverrà anche nel nostro campionato. Dopo la richiesta della Fifa, l’Ifab ha deciso di accettare cambiando sicuramente il volto alle partite che verranno.

BONIEK – Dopo l’ufficialità sono arrivate le prime opinioni a caldo. Anche Zibì Boniek ha voluto dire la sua a TuttoMercatoWeb: “Noi non la adotteremo nel campionato polacco. Così non è calcio. E’ una decisione senza alcun fondamento, adottata solo per populismo da chi evidentemente non sa come funziona una partita di calcio, e solo per compiacere le pressioni esterne. E poi, anche la dinamica e la logistica sono assurde: si prescrive che le sostituzioni debbano avvenire in un massimo di tre finestre. Bene: cosa succede se si infortunano tre giocatori in tre momenti diversi e si è costretti alla sostituzione? Si perdono allora anche gli altri due cambi. Ma che logica è?!”.