Vicenza, insulti razzisti a calciatrice: individuati i due tifosi

Ancora un episodio razzista che si presenta nel nostro calcio. Più precisamente, l'avvenuto ha avuto luogo lo scorso 15 gennaio ma solo di recente è arrivata la decisione del Questore di Vicenza. Quest'ultimo ha interdetto il daspo per due tifosi che in quell'occasione avevano rivolto insulti razzisti ad una calciatrice del Vicenza, Rafiat Folakemi Sule, durante la sfida contro il Jesina. I due sostenitori in questione sarebbero un uomo e una donna, genitori di una calciatrice della squadra ospite. Non potranno accedere a tutti i luoghi del territorio nazionale ed estero dove si svolgono manifestazioni sportive di calcio, maschili e femminili per ben un anno.