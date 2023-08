Vicenza, la gastroenterite ferma i calciatori: salta amichevole con l’Unione La Rocca Altavilla

Episodio decisamente spiacevole in casa Vicenza. In queste ore, infatti, la squadra sta facendo i conti con delle problematiche di salute che hanno coinvolto parte della rosa. La società biancorossa, infatti, ha annunciato di dover annulla l'amichevole prevista per giovedì sera contro l'Unione La Rocca Altavilla per una gastroenteritevirale che ha colpito parte dei tesserati.