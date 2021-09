Vizio di famiglia in casa Cristiano Ronaldo, la madre: “Se mi inviti a cena e c’è una partita…”

La madre dell'asso portoghese racconta la sua passione per il pallone e si sofferma anche sul rapporto con Georgina Rodriguez

Dopo le dichiarazioni su quello che sarebbe il "suo ultimo" desiderio, Dolores Aveiro, madre di Cristiano Ronaldo, si è espressa anche su diverse altre tematiche sempre ai microfoni di ADN de Leão. La mamma di CR7 ha commentato il suo rapporto con Georgina Rodriguez ma ha anche rivelato che la sua passione per il calcio non dipenda per forza solo dalle partite del figlio...