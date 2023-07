Condizioni Wanda Nara, giornalista argentino rivela: “Ha la leucemia”

Andrés Nara , padre della donna, ha poi spiegato su Instagram: "Sono andato a Los Arcos con mia moglie perché ero molto preoccupato per la salute di mia figlia. Ma sono felice perché mi hanno detto che era stata dimessa da tempo. Era solo un controllo di routine. E niente di grave, altrimenti non sarebbe stata dimessa".

Resta comunque preoccupazione per l'esito degli esami. Staremo a vedere se la donna o Icardi diranno qualcosa in queste ore.

Ma il giornalista argentino, Jorge Lanata, a Radio Mitre ha rivelato della malattia di Wanda Nara ha spiegato: "Non capisco perché, ma c’è una sorta di decisione corporativa del giornalismo di intrattenimento di non dire nulla di quello che succede. Molte persone sanno quello che ha Wanda Nara ma non lo dicono. E visto che lavoro come giornalista da un po’, vi racconto cosa ho fatto. Ho parlato con tre fonti dirette. Due molto vicine a Wanda Nara, e un’altra diretta, molto diretta, dal Los Arcos Sanatorium, dove è ricoverata. E ti dirò quello che nessuno sta dicendo, e non capisco perché, è che Wanda Nara ha la leucemia"