Wanda Nara rivelerà la sua malattia appena tornerà in Argentina

In Argentina i giornali di gossip e non solo raccontano del momento felice che sta vivendo a livello professionale, Wanda Nara. L'argentina si trova a Istanbul con il marito Mauro Icardi, nuovo attaccante del Galatasaray, e alcuni figli ed è reduce dal successo a MasterChef. Intanto si continua a parlare delle condizioni di salute di Wanda e come riporta il giornale Caras l'imprenditrice quando tornerà dalla Turchia rivelerà la malattia di cui soffre dopo gli accertamenti fatti in Argentina. La moglie di Icardi dovrebbe tornare presto poiché le cure sono iniziate in Argentina e continueranno. Vale la pena ricordare che Valentino López, il figlio maggiore dell'imprenditrice, gioca per il River Plate, quindi Wanda ha in programma di viaggiare spostandosi dalla Turchia verso l'Argentina e viceversa per stare vicino al suo primogenito. Attraverso i suoi social, Maxi Lopez, papà di Valentino, ha pubblicato una foto con il figlio con un messaggio forte: "Nella buona e nella cattiva sorte, molto di più " . L'ex attaccante del Catania è tornato in Argentina per stare vicino ai suoi figli.