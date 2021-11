Xavi al Barcellona, Adani: “La scelta migliore. Sul possibile ritorno di Messi…”

L'ex difensore commenta l'ufficialità dell'arrivo di Xavi alla guida del club catalano

Dopo l'annuncio dell'Al-Sadd nelle scorse ore, nella notte è arrivata anche l'ufficialità da parte del Barcellona: Xavi è a tutti gli effetti il nuovo allenatore blaugrana. Un ritorno ad alto tasso emotivo per l'ex centrocampista blaugrana che prenderà dunque il posto di Koeman dopo il suo licenziamento. La squadra dovrebbe essere ancora guidata nel weekend dal tecnico ad interim Sergi mentre Xavi debutterà sulla panchina del Barça dopo la sosta del campionato per le nazionali, in occasione del derby in casa con l'Espanyol di sabato 20 novembre alle ore 21.