Xavi chiama il Barcellona: “Rispetto Setien, ma quella è casa mia. Su Messi…”

Torna a parlare Xavi dopo aver annunciato la sua positività al Covid-19 nelle scorse ore. Intervistato dal quotidiano Marca, l’attuale tecnico dell’Al-Sadd è tornato a parlare del suo sogno di diventare l’allenatore del Barcellona e del futuro di Lionel Messi, sempre più spesso accostato ad altre squadre tra cui l’Inter.

Xavi: “Barcellona è casa mia”

“Non posso nascondere l’ambizione di allenare un giorno il Barcellona”, ha detto Xavi. “Quella è la mia casa e il mio desiderio principale, sarebbe un sogno per me. Adesso però resto concentrato sull’Al Sadd, mi sento carico in vista della nuova stagione”. E ancora sui blaugrana: “Come vedo la situazione? Serve rispetto nei confronti di mister Quique Setién, al quale auguro solo il meglio così come alla squadra. Quando toccherà a me guidare il Barça ne riparleremo…”. Infine, un pensiero anche su Messi: “Leo giocherà fino a quando lo vorrà, ne sono certo”, ha detto l’ex censtrocampista. “A livello fisico è ancora rapido e forte, è una bestia competitiva. Non ho dubbi sulla sua presenza al Mondiale in Qatar del 2022 con la Nazionale argentina”.

