Xavi: “La Champions League il vero obiettivo di Guardiola”

Sono già quattordici i punti di ritardo accusati dal Manchester City dal Liverpool capolista in Premier League. Un divario che ha spinto il tecnico Pep Guardiola ad abbandonare le speranze di conquistare il titolo, con l’ex centrocampista Xavi che, al Mirror, sottolinea come questo possa rappresentare per l’allenatore un ulteriore stimolo per andare all’assalto della Champions League.

CHAMPIONS – “Pep è un vincitore nato, gli farà male che la sua squadra sia già così indietro rispetto al Liverpool in campionato. Non si arrenderà, ma sarà consapevole delle difficoltà di vincere il titolo quest’anno. Per questo credo che darà la sua priorità alla Champions League. Con il Real Madrid saranno due grandi partite e, forse, ci sarà la possibilità di far riposare qualche giocatore prima della doppia sfida. Pep vuole vincere sempre tutti i trofei, ma sono convinto che la Champions sia il suo obiettivo principale fin da inizio stagione”.