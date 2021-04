Zamorano: “Mia maglia 1+8 nata per tirare su di morale Ronaldo…”

L'ex attaccante nerazzurro rivela un'interessante curiosità sulla sua storica maglietta

"Dopo il Mondiale di Francia, Ronaldo tornò molto giù di morale. A quel punto mi chiamarono Massimo Moratti e Sandro Mazzola chiedendomi di ridargli la maglia numero 9 per dargli un po' di gioia in più", ha detto Zamorano. "Quando toccò a me scegliere il numero chiesi di avere due numeri la cui somma dovesse dare nove. Però volevo un più in mezzo: inizialmente non sapevano se si potesse fare, poi Mazzola mi ha chiamato dicendomi che Moratti aveva parlato con la Federazione e non c'erano problemi. All'inizio ci ha pensato il magazziniere piazzando il segno più con un adesivo, poi è arrivata la maglia dello sponsor. Per me è stata la reinvenzione di un numero mitico. Per un certo periodo, la mia maglia 1+8 è stata la più venduta in Italia. Mi è piaciuto molto dare la 9 a Ronaldo, era il Fenomeno, il numero uno al mondo".