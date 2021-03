Zaniolo: “Diventare padre mi responsabilizza. Sulla Roma e il mio rientro in campo…”

Interessante intervista rilasciata da Nicolò Zaniolo a La Gazzetta dello Sport. Il centrocampista della Roma, impegnato nel recupero dall’infortunio al ginocchio, ha parlato di diversi temi. Dalla vita privata, con l’arrivo ormai prossimo del suo primogenito, fino al terreno di gioco e i progetti per il futuro.

A tutto Zaniolo

Tutto parte da quel 31 gennaio 2021 quando a C’è Posta per Te, Zaniolo e sua madre Francesca hanno incontrato Maurizio, uomo separato, che ha accolto il desiderio della sua compagna Monia, morta un anno prima, di trattare il figlio di lei, Alessandro, romanista, come se fosse suo.

Un gesto che aveva fatto tanto parlare e che per stessa ammissione del giocatore giallorosso gli ha cambiato, in un certo senso, la vita: “Sono storie che fanno crescere e che mettono in contatto con la vita reale”, ha spiegato il calciatore. “Anche Alessandro si è accorto della potenza dei social e di come vadano gestiti al meglio. Cosa che anche io adesso sto facendo. Ale è mio coetaneo e per lui ci sarò sempre, ma anche la figura di Maurizio è fantastica. Il suo desiderio di paternità per me è un insegnamento e uno stimolo per fare tutto al meglio, visto che fra poco questo sarà un mondo che comincerò a conoscere da vicino, assumendo le mie responsabilità“. E ancora sulla paternità: “Questa cosa mi emoziona e mi responsabilizza”.

Un passaggio anche sul campo: “Come mi sento? Sto sempre meglio. A metà aprile farò un test con la Primavera e poi sarò pronto. Non vedo l’ora di aiutare la Roma a conquistare un posto in Champions e magari a vincere l’Europa League“.