Zola gioca Italia-Inghilterra: “Squadra azzurra da rifare. Inglesi più forti”

Questa sera andrà in scena Italia-Inghilterra , match di Nations League. A Il Messaggero arriva il commento sulle due Nazionali da parte di un ex campionissimo azzurro come Gianfranco Zola. Magic Box ha detto la sua sulla sfida ma soprattutto sulla forza delle due squadre ammettendo che gli Azzurri sono indietro rispetto ai rivali dei Tre Leoni.

"Italia da rifare, inglesi più forti", questa la sintesi anche in prima pagina delle parole di Zola sulle due squadre. E ancora: "La Nazionale (italiana ndr) ha tante assenze e si sta ricostruendo. L'Inghilterra invece andrà al Mondiale". Un passaggio anche sull'attacco Azzurro: "Immobile è da solo e dietro a lui ci sono solo calciatori che devono crescere. Spero in Scamacca". Una parola anche sul commissario tecnico italiano: "Mancini sta facendo di tutto per alzare il livello: il sistema deve sostenerlo con i fatti e non a chiacchiere".