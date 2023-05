Addio Barcellona, Jordi Alba riflette su un futuro in… Italia

Il Barcellona sarebbe in attesa di risolvere il futuro di JordiAlba. Il terzino ha ancora un anno di contratto con i blaugrana, ma i problemi finanziari del club lo accompagnano alle porte. La speranza sarebbe quella di liberarlo già quest'estate visto il pesante ingaggio - 9 milioni lordi all'anno - così da reinvestire il denaro in altri profili. Dal canto suo, il giocatore riscontrerebbe un importante interesse dall'Italia, dove Inter e Juventus si sarebbero fatte avanti per accoglierlo in rosa la prossima stagione. I nerazzurri partono leggermente in vantaggio visti i primi contatti avuti lo scorso anno, ma in generale non sarebbero ancora chiare le intenzioni del blaugrana.