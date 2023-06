Al-Ittihad, biennale da 200 milioni a Benzema

Karim Benzema scenderà in campo alle 18.30 per l'ultima volta al Santiago Bernabéu da giocatore del Real Madrid. Dopo averlo fatto per la prima volta nella calda estate del 2009 per la sua presentazione dopo il suo trasferimento dall'Olympique de Lyon, il giocatore del Lione si godrà l'arena bianca prima di dirigersi verso l'Arabia Saudita. Il francese firmerà per Al-Ittihad che ha raggiunto un accordo. Il 35enne francese firmerà un contratto biennale. Benzema guadagnerà 200 milioni di euro. Dopo aver vinto 25 trofei con il Real Madrid, e il Pallone d'Oro adesso è tempo di pensare al divertimento dorato in Arabia.