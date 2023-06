Al-Ittihad, Kanté: cifre da capogiro per il francese

Il centrocampista 32enne N'Golo Kanté ha raggiunto Karim Benzema in Saudi Pro League. Firmato un contratto triennale con cifre da capogiro con l'Al-Ittihad. Dopo sette stagioni con i Blues, Kanté è reduce da un'annata molto complicata. Ha giocato pochissimo, solo nove partite, di cui sette in Premier e due in Champions League. Ha saltato più di sei mesi per un infortunio al bicipite femorale e poi per un problema all'inguine. "Il club ha richiesto una visita medica completa", ha detto la fonte sotto anonimato, senza specificare la parte economica dell'accordo, che arriva mentre la monarchia del Golfo fa incetta di giocatori per la lega nazionale saudita. Intenzione del francese era quella di rimanere a Londra ancora qualche stagione, con l'obiettivo di giocare da titolare i prossimi Europei e Mondiali con la Francia, ma la proposta della Saudi Pro League è stata allettante e neanche lontanamente paragonabile a quella del Chelsea.