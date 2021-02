Alaba al Real Madrid? Kroos avverte: “Non basta essere forte per giocare qui”

David Alaba sembra ormai destinato a lasciare il Bayern Monaco. Il difensore austriaco non ha trovato l’intesa per rinnovare il contratto con i bavaresi. Tuttavia ancora non è chiara la sua prossima destinazione. Tra le tante ipotesi fatte c’è anche il Real Madrid: i Blancos stanno valutando diversi profili per rinforzare il proprio reparto arretrato.

AVVERTIMENTO

Il centrocampista Toni Kroos conosce bene Alaba, avendo giocato con lui ai tempi del Bayern Monaco, quando insieme guidarono i bavaresi al Triplete 2013. Tuttavia ai microfoni di Sky Deutschland, il campione del mondo 2014 avverte: “Non gioco con lui da quasi sette anni e mi viene difficile sapere cosa pensa di fare. Ho letto che il suo nome è accostato a questo club, ma non so molto di più. Si tratta di un giocatore molto forte, con grande qualità visto che è titolare del Bayern, e potrebbe benissimo giocare qui al Real. Però le qualità non bastano, serve essere forti anche mentalmente per resistere alle pressioni, soprattutto quando le cose non vanno bene”.