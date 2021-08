Ancelotti smentisce arrivo Ronaldo e Georgina su Instagram ci ride su

Ronaldo al Real nella notte ma a sgombrare il campo dagli equivoci ci ha pensato Ancelotti e Georgina ha risposto

Il futuro bianconero di Cristiano Ronaldo, la scorsa notte è stato messo in discussione da El Chiringuito Tv e da Edu Aguirre, grande amico di CR7 che ha affermato. "Ancelotti lo chiama continuamente per convincerlo a tornare a Madrid”. Notizia che lo stesso allenatore ha poi smentito via social questo pomeriggio: "Cristiano è una leggenda del Real Madrid e ha tutto il mio amore e rispetto. Non ho mai pensato di ingaggiarlo. Guardiamo avanti" ha twittato Ancelotti. Il messaggio sui social del mister italiano non è sfuggito a Georgina Rodriguez, moglie di Ronaldo, che ha commentato con una risatina "Jajajajaja". Risposta criptica o forse rassicurante per i tifosi bianconeri visto che non è ancora il momento di far suonare un campanello d'allarme per tutto il mondo Juve.