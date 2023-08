Anche Laporte raggiunge CR7: è un nuovo giocatore dell’Al-Nassr

Aymeric Laporte è un nuovo giocatore dell'Al-Nassr. Il difensore ha lasciato il Manchester City per approdare in Arabia Saudita, nella stessa squadra di Cristiano Ronaldo e Mané. L'operazione va avanti da diverse settimane e solo di recente si è giunti ad un accordo, con l'annuncio che è stato fatto dallo stesso club saudita. Nelle tasche dei Citizens andranno 30 milioni di euro, mentre il giocatore firmerà un contratto fino al 30 giugno 2026. Non è ancora noto l'ingaggio che percepirà in questi quattro anni ma, a giudicare dai colleghi, si tratta di cifre particolarmente elevate. Inoltre è importante ricordare che con gli arrivi di Akanji - lo scorso anno - e ora Gvardiol, il difensore era stato rilegato ai margini della rosa.