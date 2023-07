Angel Di Maria torna al Benfica dopo 13 anni

Se ne è parlato intensamente nelle ultime settimane ed ora è ufficiale: Angel DiMaria è un nuovo giocatore del Benfica. Il 35enne ha lasciato la Juventus al termine del contratto e aperto una nuova avventura in una località già conosciuta. Si, perché il Fideo ha vissuto i suoi primi anni da calciatore in Europa proprio a Lisbona. Dove tutto è iniziato e dove tutto potrebbe concludersi, all'età di 35 anni. A renderlo ufficiale è stato lo stesso club tramite profili social. La durata e i termini del contratto non sono stati ancora svelati.