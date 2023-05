Arabia chiama, i top rispondono: ecco chi sta per raggiungere Ronaldo

Il paese chiama i grandi campioni del calcio, ecco i vari nomi candidati al trasferimento in Saudi Pro League

Redazione ITASportPress

Il grande calcio vive un incredibile seconda vita in Arabia Saudita, con il movimento che potrebbe presto abbracciare nuovi campioni. Ad aprire questo "circolo" è stato Cristiano Ronaldo con il suo trasferimento record all'Al Nassr risalente agli scorsi mesi. Ma ai sauditi non basta. L'intenzione è quella di creare una Saudi Pro League competitiva e appetibile al grande panorama calcistico europeo. Come? Assicurandosi i migliori calciatori in circolazione a suon di danari. Ecco quali sono i 12 profili che potrebbero presto cambiare continente, abbracciando un progetto ambizioso come fatto in precedenza dallo stesso CR7.

Primo e forse anche per importanza, troviamo Lionel Messi. Il grande rivale che raggiunge Cristiano nella sua nuova terra, ma nella squadra avversaria. Certamente è il trasferimento che ha più fatto parlare nelle ultime settimane, di cui non vi sarebbe ancora nulla di confermato. Leo lascerà il Psg al termine della stagione ma preferirebbe restare in Europa, magari tornare al Barcellona. In caso contrario, l'Al Hilal sarebbe pronto a riempirlo d'oro. Medesima situazione anche per altri profili ex barça, tutti al termine delle loro rispettive avventure in club. Parliamo dello stesso Neymar pronto a volare in prestito, ma anche Sergio Busquets e Jordi Alba. A rappresentare l'altra sponda della Spagna vi sarebbero i blancos come Benzema e Modric, ma anche l'ex Sergio Ramos. Quest'ultimi non sono prossimi all'addio, ma hanno ancora un anno di contratto e potrebbero raggiungere l'Arabia nel 2024.

Non solo nomi incredibili e di altissimo livello europeo, ma anche qualcuno che si troverebbe in difficoltà con la sua attuale squadra o, comunque, al termine della carriera. Tra questi non può che figurare il portiere ex campione del mondo con la Francia Hugo Lloris, prossimo all'addio al Tottenham secondo diverse fonti inglesi. All'estremo difensore vi si aggiungerebbero anche l'attaccante Taremi e un allenatore. Per di più, uno che in Italia si è fatto conoscere bene. Si, anche José Mourinho sarebbe tentato dalla Saudi Pro League nonostante l'interesse di squadre del calibro di Real Madrid e Psg. Il motivo? Un assegno dall'infinito numero di zeri che farebbe girare la testa a chiunque, persino allo special one.

Insomma, l'Arabia Saudita è convinta di potersi accaparrare il Mondiale 2030 e per farlo chiama interesse. Non solo al paese, ma allo stesso movimento calcistico. La Saudi Pro League è destinata a crescere sempre di più, a maggior ragione se parte di questi grandi nomi si trasferirissero veramente nel continente.