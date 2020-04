Arsenal in pole position per Willian grazie a… David Luiz

La carriera di Willian proseguirà lontana dal Chelsea. Il brasiliano non ha infatti trovato l’accordo per prolungare il proprio contratto con i blues e al termine della stagione sarà libero di trovarsi una nuova sistemazione a parametro zero. Su di lui hanno messo gli occhi numerosi club, tra cui la Juventus di Maurizio Sarri. In pole position sul giocatore, secondo quanto riporta il Sun, ci sarebbe però l’Arsenal. A cercare di convincere Willian ad accettare i Gunners ci sarebbe il pressing dell’ex compagno di squadra David Luiz, che ha lasciato i blues per la formazione guidata da Arteta la scorsa estate.

WILLIAN: “PREOCCUPATI DOPO LA POSITIVITA’ AL CORONAVIRUS DI HUDSON-ODOI”