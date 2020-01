Aston Villa, non solo Piatek: pressing per un altro big del Milan

Il made in Italy sembra essere particolarmente apprezzato in Premier League. Dopo l’arrivo di Carlo Ancelotti dall’Everton, potrebbero arrivare in Inghilterra altri pezzi pregiati del campionato italiano. Infatti, l’Aston Villa sta cercando di rinforzarsi e non smette di pressare il Milan. Nel mirino dei Villans c’è l’attaccante polacco Krzysztof Piatek, reduce da una stagione sin qui difficile e oscurato dall’arrivo di Zlatan Ibrahimovic. E poi, per rimpiazzare il portiere Tom Heaton infortunato, si pensa fortemente a Pepe Reina. L’estremo difensore spagnolo ha già militato in Premier League con la maglia del Liverpool.