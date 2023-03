Atalanta, su Hojlund piomba forte il Bayern: quanto costa il bomber

Si è preso la scena in maglia Atalanta e, anche nella sosta del campionato, ha voluto rubare le copertine a suon di gol. Stiamo parlando del bomber danese Hojlund che con la Nazionale ha firmato 5 reti in due gare.

Gol che hanno aumentato ancora di più l'attenzione nei suoi confronti da parte delle big d'Europa, non solo delle italiane in A. La conferma arriva da quello che sembra essere l'interesse pure del Bayern Monaco .

Secondo quanto riportato da TMW, infatti, in queste ore sarebbero suonate le sirene dalla Bundesliga per il giovane Rasmus Hojlund. L’attaccante della Dea è un’idea del Bayern Monaco che cerca un centravanti giovane per il presente e per il futuro.