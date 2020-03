Athletic Bilbao, il ds: “Higuain? Non basta avere il nonno basco…”

In queste ore, si sono susseguiti i rumors che vorrebbero l’Athletic Bilbao interessato all’attaccante della Juventus Gonzalo Higuain. L’argentino ha infatti i nonni di origine basca, una condizione che però, come dichiarato dal direttore sportivo Rafa Alkorta a Onda Cero, non basta per poter giocare nel club biancorosso.

HIGUAIN – “Per poter giocare con noi dovrebbe essere nato o formato qui. Se non rispetta questi parametri non se ne può fare di nulla. Non so se un giorno verranno modificate queste regole, ma adesso non vale”.