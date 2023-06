Atlético Madrid, si va avanti con Morata: rinnovo fino al 2026

I DETTAGLI – Dopo un lungo tira e molla, condito da una lunghissima sequela di indiscrezioni che accostavano il classe ’92 per la terza volta alla maglia bianconera, arriva la certezza. A motivare la permanenza de El Ariete nella medesima squadra, è l’ottimo rendimento offerto da quest’ultimo all’interno del rettangolo verde. Infatti l’ex Chelsea, in questa stagione, ha totalizzato 45 presenze, 15 reti, 3 assist e soprattutto 2.496 in campo. Con tale rinnovo il mister Diego Simeone, si è assicurato una punta centrale che rappresenta ormai una garanzia in fatto di goal messi a segno.