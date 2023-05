Aubameyang, Chelsea pronto a cederlo al Barça ma ad una condizione

Il tanto vociferato trasferimento di Pierre-Emerick Aubameyang al Barcellona potrebbe vedere luce quest'estate. Anzi, tra poche settimane. Si, perché il Chelsea avrebbe comunicato al Barça l'intenzione di cedere l'attaccante, ma c'è una condizione. Per rientrare nei parametri riguardanti il fair play, secondo The Standard , il club avrebbe imposto che il trasferimento venga effettuato entro il 30 di giugno. In ogni caso, le intenzioni dei blues sono sempre le stesse: fare cassa da una cessione seppur minima ma necessaria, con il gabonese non rientra nei piani del prossimo tecnico Mauricio Pochettino. Il prezzo fissato dal club inglese è di 30 milioni di euro, cui i blaugrana dovranno andare incontro entro la fine del primo mese estivo.

Aubameyang, da parte sua, ha più volte espresso l'interesse per il Barcellona. La seconda parte di stagione vissuta in Spagna lo scorso anno lo ha visto andare in doppia cifra in quanto a reti segnate, ben 13, spesso delle volte utilizzato titolare da Xavi come testimoniano le 23 presenze.