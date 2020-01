Bale, l’agente tuona: “Via in prestito? Ridicolo”

Continua a tenere banco il futuro di Gareth Bale. Il gallese, da diversi mesi a questa parte, viene infatti dato in uscita dal Real Madrid, complice un rapporto ormai logoro tra giocatore e tifoseria. Dell’ex Tottenham, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato il suo agente Jonathan Barnett.

FUTURO – “Bale via in prestito dal Real? E’ assurdo pensarlo, Gareth è uno dei calciatori più importanti del mondo: perché dovrebbe andare da qualche parte in prestito? E’ ridicolo. In ogni caso, non sono molti i club che possono permetterselo. Al Real è felice e spera di vincere ancora qualcosa”.

