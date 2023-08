Barcellona, Bernardo Silva attende risposta prima di rinnovare col City

Lo abbiamo detto nei giorni scorsi e lo ripetiamo: Bernardo Silva sogna di giocare per il Barcellona ma non può attenderlo per sempre. L'attaccante ha più volte lanciato l'amo quest'estate, ma raramente ha ricevuto risposta e dunque cerca di dare una mossa alle trattative. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, il calciatore ha avvertito che prenderà una decisione entro fine settimana, quindi presumibilmente il 12/13 di agosto. Se entro quella data il Barça non avrà ancora trovato un accordo per il trasferimento, dirà addio al suo sogno per rinnovare col Manchester City e continuare la sua carriera in Premier League. Ricordiamo che nei giorni scorsi il Barcellona ha fatto una prima avance per Bernardo Silva. I blaugrana hanno offerto al Manchester City un prestito con obbligo di riscatto, proposta immediatamente rispedita al mittente. Servirà fare meglio.