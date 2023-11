Barcellona, caccia a un centrocampista: si guarda anche in casa Atalanta

Dopo la lunga serie di rinnovi con il quale il Barcellona sta blindando le stelle della Masia già approdate in prima squadra, il direttore sportivo dei blaugrana Deco sta per mettersi al lavoro per regalare a Xavi un centrocampista di livello in vista della seconda parte della stagione.

I limiti di azione con i quali i blaugrana devono fare i conti sul mercato sono noti, ma in mezzo al campo non è ancora stato trovato un degno erede di Sergio Busquets. Individuare un giocatore in possesso di quelle caratteristiche tattiche è tutt’altro che facile. Xavi aveva scelto Martín Zubimendi della Real Sociedad, ma alla fine si è dovuto accontentare di Oriol Romeu, acquistato dal Girona per 3,5 milioni, ma protagonista finora di un rendimento non esaltante.