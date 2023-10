Barcellona e Real Madrid, derby di mercato per un attaccante

La prossima sessione invernale di calciomercato si prospetta entusiasmante come la precedente. Le premesse riguardano l'intervento, in massa, dell'Arabia Saudita ma anche un clamoroso derby di mercato tra Barcellona e RealMadrid. Uno dei tanti che nella storia hanno interessato i tifosi quasi quanto una partita. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, i due club sono interessati a Gabriel Jesus. L'attaccante dell'Arsenal, ex Manchester City, sta vivendo una prima parte di stagione da urlo dove è riuscito a mettere a segno ben 4 gol in 11 presenze. Dunque, potrebbe cambiare ancora una volta maglia e trasferirsi in Spagna dove lo accoglierebbero a braccia aperte. A Madrid prenderebbe il posto di Benzema, oltre a trovare compagni di Nazionale come Vinicius e Rodrygo. A Barcellona avrebbe un ruolo fondamentale nelle rotazione di Xavi, ma prima bisogna capire se c'è la valida possibilità di lasciare Londra.