Barcellona, passi avanti per Cancelo ma… c’è anche il Real Madrid

Quale sarà la prossima squadra di Joao Cancelo? È questa la domanda che molti tifosi e fan del calciatore si pongono. Considerando che i rapporti con Guardiola sembrano essersi ormai incrinati, molto probabilmente sarà Barcellona la prossima destinazione. Ma vi è anche un'altra possibilità. Quella che riguarda gli uomini interamente vestiti in bianco (blancos). Si, perché il futuro del terzino portoghese è ancora tutto da decifrare. Una cosa è sicura, che non resterà al Manchester City la prossima stagione, con i citizens che non avrebbero intenzione di lasciarlo partire in prestito, tantomeno di tenerlo. Dunque - secondo quanto rivelato da Sport - l'unica possibilità è il trasferimento con pagamento del cartellino. Compenso che si aggirerebbe intorno ai 50 milioni di euro. Una cifra raggiungibile solo da pochi club al mondo, come il RealMadrid, che quasi quasi ci pensa.