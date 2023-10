Barcellona, sfuma l’idea Messi in prestito. Per La Liga non si può fare

Spopola l'ipotesi ritorno a Barcellona di Lionel Messi in prestito, ma è impossibile. Sia per il calciatore, che per La Liga

Il ritorno di Lionel Messi al Barcellonaè un sogno che ogni appassionato di calcio spera si trasformi in realtà prima o poi. E l'illusione ci è arrivata proprio quest'ultima settimana, con diverse fonti spagnole che aprivano alla possibilità di un prestito a breve termine dell'argentino. Secondo quest'ipotesi, Messi sarebbe potuto tornare al Barça per qualche mese, giusto per il periodo di pausa del campionato americano. Una teoria particolarmente azzardata che però aveva fatto fantasticare tifosi e appassionati. Tralasciando le intenzioni del calciatore, che proprio nelle ultime settimane soffre di problemi muscolari e difficilmente avrebbe voluto mettere altri minuti sulle gambe, ci ha pensato La Liga a smentire tale possibilità. Secondo quanto riportato da Sport, infatti, il prestito non sarebbe a norma di legge secondo le direttive del Fair Play Finanziario imposto dal campionato spagnolo.