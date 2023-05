Barcellona, sfuma priorità Kimmich

Brutte notizie per il Barcellona. Il club blaugrana aveva pensato a Joshua Kimmich come possibile grande sostituto dell'uscente Sergio Busquets. Anzi, era la priorità numero 1. Lo stesso Xavi si era espresso in proposito: "È uno dei migliori al mondo nel suo ruolo". Ma secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, le possibilità che il centrocampista approdi in Spagna sarebbero praticamente nulle. Il motivo? Il Bayern Monaco lo reputa incedibile sul mercato e il contratto non aiuta, con una scadenza programmata per giugno 2025 che mantiene il coltello dalla parte del manico al club tedesco.