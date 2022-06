Bari, affondo per avere dal Sassuolo Luca Moro

Polito insiste per avere il 21enne ex Catania dal Sassuolo

Il Bari vuole rinforzare il reparto offensivo per cercare di fare un buon campionato in Serie B. Il ds Ciro Polito, che ha rinnovato il contratto fino al 2025, come riportato da Itasportpress.it, è da tempo sulle tracce di Luca Moro. L'ex attaccante del Catania, che ha chiuso la sua esperienza alle pendici dell'Etna con 21 reti in 34 partite, è stato acquistato dal Sassuolo per 4 milioni, ma non è detto che rimanga alla corte di mister Dionisi. Polito insiste e continua a chiedere al ds neroverde, Giovanni Carnevali, il calciatore 21enne. Trattativa che è ancora lontana dalla chiusura ma è evidente che il Bari ci punta al centravanti di origine veneta.