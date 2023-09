Bari, smentito l’ingaggio di Quagliarella: “Notizia priva di fondamento”

Il club pugliese ha diramato una nota per smentire i contatti con l'ex capitano della Sampdoria, svincolato da giugno

Fabio Quagliarella non tornerà a giocare. O quantomeno non nel Bari. L'indiscrezione circa il possibile ritorno in campo con la maglia biancorossa dell'ex attaccante e capitano della Sampdoria, 40 anni compiuti a febbraio, svincolatosi il 30 giugno dal club blucerchiato, è stata seccamente smentita dalla stessa società pugliese attraverso una nota ufficiale.