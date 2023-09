Bari, ufficiale l’arrivo del portiere Marco Pissardo

Lo scorso 2 settembre, all'indomani della chiusura del calciomercato estivo, il direttore sportivo del Bari Ciro Polito aveva escluso il ricorso agli svincolati per completare l'attacco dopo che la società, sfumata la possibilità di tesserare Ettore Gliozzi, non era riuscita a inserire in organico il centravanti desiderato.

La specifica non riguardava evidentemente la voce portieri, se è vero che il sodalizio biancorosso ha ufficializzato di aver messo sotto contratto Marco Pissardo. Il classe '98 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025 ed è pronto a debuttare in Serie B dopo una lunga gavetta in C. Nell'ultima stagione il prodotto del vivaio dell'Inter ha difeso la porta del Novara, dopo un biennio al Lecco.