Bayern, che sorpresa: torna Boateng

Il difensore Jerome Boateng potrebbe tornare al Bayern. Il club di Monaco sta lavorando per ingaggiare il 35enne tedesco, che è svincolato. Le parti hanno già avviato trattative preliminari. L'allenatore del Bayern vuole vedere Boateng di nuovo al club, e il giocatore stesso è in buona forma e non gli dispiacerebbe tornare. Oggi nuove interlocuzioni ma la fumata bianca è vicina. Boateng ha giocato per il Bayern dal 2011 al 2021. Ha giocato 363 partite per il club, ha segnato 10 gol e ha fornito 25 assist. Tanti i trofei in bacheca vinti con il Bayern.