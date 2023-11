Bayern Monaco, i dettagli dell’accordo con il Frosinone per Ibrahimovic

Il Frosinone è una delle squadre rivelazione del campionato di SerieA. Eusebio Di Francesco si è affidato a diversi giovani che si stanno prendendo la scena, tra cui Arijon Ibrahimović. Il classe 2005, arrivato in estate dal Bayern Monaco, ha realizzato due gol nelle ultime due sfide (contro il Torino in Coppa Italia e contro l'Empoli in campionato). Il Frosinone è intenzionato a riscattarlo dal club tedesco, pagandolo 3,5 milioni di euro. Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, il Bayern Monaco avrebbe l'occasione di riscattarlo: 11 milioni di euro nell'estate del 2024, 15 milioni, invece, in quella del 2025.