Bayern Monaco, nuovo pressing su Harry Kane

Il Bayern Monaco ha scelto la pista di Harry Kane come prossimo centravanti. Dopo aver tentato quella più ambita, Victor Osimhen con ADL incontentabile , e l'altra più improntata sul futuro per Kolo Muani, i bavaresi avrebbero fatto un'offerta per l'attaccante inglese. Battendo proprio su questa strada. Le cifre non sarebbero ancora note, le varie fonti riportano importi diversi passando dai 60 ai 90 milioni di range, ma una cosa è certa: il Tottenham non ha alcuna intenzione di vendere. Perché secondo quanto riportato dal The Athletic , gli Spurs avrebbero rispedito al mittente l'offerta per il numero 9 chiudendo, effettivamente, le porte ad una cessione.

Ma non tutto è perduto. Dopo dodici anni di puro ed esclusivo amore per il Tottenham, Harry Kane potrebbe decidere di cambiare aria, anche nella speranza di riuscire a collezionare qualche trofeo. E in questa trattativa le volontà dell'attaccante appaiono come fondamentali visto il contratto in scadenza a giugno 2024. Per cui, nel caso lo stesso calciatore decida di approdare in Germania, gli Spurs saranno costretti ad abbassare le richieste economiche. A meno che non vogliano correre il rischio di perderlo a zero il prossimo anno.