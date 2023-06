Bayern, per Vlahovic prima offerta rifiutata dai bianconeri

Il Bayern Monaco è interessato a Dusan Vlahovic. Il club tedesco avrebbe già fatto una prima avance alla Juventus. La proposta dei bavaresi si aggirerebbe intorno i 55-60 milioni di euro per l'attaccante serbo che ha tanto deluso in stagione, ma per i bianconeri non è abbastanza. La Vecchia Signora ha bisogno di vendere per risanare il bilancio, ma non vuole svendere. Dunque per aggiudicarsi il centravanti ex Fiorentina saranno necessari almeno 90 milioni di euro, o giù di lì.