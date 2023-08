Benevento dà via libera al Catania per Dubickas

Radiomercato ha accostato al Catania l'attaccante 25enne lituano Edgaras Dubickas. Il calciatore è legato al Pisa che lo vorrebbe girare al Benevento quale contropartita per arrivare a Tello. I nerazzurri hanno anche messo un piccolo indennizzo (tra i 150 e i 200mila euro) più i cartellini di Mastinu e Dubickas. Il Benevento non ha accolto l'offerta in maniera positiva e non è interessato ai due calciatori almeno per il momento. Per il Catania pista libera per il lituano ma non è sicuro che il diesse Laneri voglia chiudere questa operazione avendo già il reparto avanzato già affollato.