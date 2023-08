Benevento, è fatta per il centrocampista Pinato: bruciato il Catania

Il Benevento stringe il casting per il terzino destro. In pole c'è sempre Berra del Sudtirol ma per il d.s Carli c'è un'altra casella da colmare e riguarda la mediana. Fiordilino sembra al momento l'obiettivo numero uno per il ruolo di play. Intanto riporta Il Mattino, alla corte di Matteo Andreoletti sta per arrivare Marco Pinato (28), svincolato in seguito alla mancata iscrizione del Pordenone. La trattativa è in fase conclusiva e sarà formalizzata dopo la cessione di uno tra Acampora e Koutsoupias. Il blitz pre-ferragostano di Carli pare abbia spazzato via la concorrenza: bruciate sia il Catania che la Spal oltre a due squadre di B che erano da tempo sulle tracce del giocatore. Il Benevento ora si è messo nella posizione di interlocutore privilegiato e Carli parla con Beppe Riso agente di Pinato. Il presidente del Benevento Oreste Vigorito vuole subito tornare in B e non bada a spese. Pinato nella scorsa annata in maglia neroverde ha realizzato 7 reti più una nei playoff, condite pure da 4 assist. E’ un interno ma sa adattarsi a tutte le zone della metà campo. Per Andreoletti è un rinforzo molto importante.