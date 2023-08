Benevento, l’asso nella manica di Vigorito e il d.s. Carli per avere Caturano

Tranne l'Avellino, le altre tre big del campionato di Serie C girone C sono a caccia di un bomber gollifero. Catania, Benevento e Crotone, vanno a caccia di gol e sanniti e calabresi hanno messo nel mirino Salvatore Caturano attaccante del Potenza. I pitagorici sono avanti nella trattativa ma il Benevento del ricco presidente Oreste Vigorito oggi ha rotto gli indugi per aggiudicarsi un attaccante di categoria, che possa giocarsi il posto da titolare con Moncini se rimarrà. Per il 33enne attaccante il d.s. Carli può sfruttare un vantaggio visto che conosce bene Caturano per averlo portato all'Empoli soffiandolo al Napoli quando era ancora giovane. Il bomber del Potenza la scorsa stagione ha messo a segno 17 reti. Da rilevare - come scrive Il Mattino - che il patron Oreste Vigorito è in buonissimi rapporti con il patron del Potenza, Donato Macchia.